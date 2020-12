Covid-19: ad Alba positivi in calo. Ora sono 133 (Di martedì 22 dicembre 2020) ... aperti fino alle ore 21 È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.Alba@aslcn2.it Si ribadisce l'importanza delle ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 22 dicembre 2020) ... aperti fino alle ore 21 È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.@aslcn2.it Si ribadisce l'importanza delle ...

Covid-19: ad Alba positivi in calo. Ora sono 133

«Anche questa settimana i dati continuano a diminuire, pur se non di molte unità, e gli albesi positivi sono ancora più di un centinaio», dichiara il sindaco Carlo Bo. «Ai cittadini chiedo il massimo ...

