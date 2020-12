Chiusa in un sacco con una corda al collo, ora Hope cerca una “speranza” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ennesima storia di un abbandono. L’ennesima storia censurabile. A raccontarla è l’Associazione Una zampa sul cuore di Benevento con un post su facebook. La protagonista è Hope, come è stata ribattezzata, una giovane femmina di pastore tedesco. Abbandonata in un sacco per l’immondizia con una corda al collo e salvata. “Siamo sotto Natale, ci si aspetterebbe di percepire nell’aria una maggiore predisposizione alle buone azioni e invece… Siamo stati contattati da una ragazza che per caso si è trovata a passare in una stradina secondaria e ha notato questo ORRORE. Non ci sono altre parole per definire questo gesto inaudito… Qualcuno ha ben pensato di sbarazzarsi di questa dolce cagnolina, udite udite: chiudendola in un sacco per i rifiuti, mettendole una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ennesima storia di un abbandono. L’ennesima storia censurabile. A raccontarla è l’Associazione Una zampa sul cuore di Benevento con un post su facebook. La protagonista è, come è stata ribattezzata, una giovane femmina di pastore tedesco. Abbandonata in unper l’immondizia con unaale salvata. “Siamo sotto Natale, ci si aspetterebbe di percepire nell’aria una maggiore predisposizione alle buone azioni e invece… Siamo stati contattati da una ragazza che per caso si è trovata a passare in una stradina secondaria e ha notato questo ORRORE. Non ci sono altre parole per definire questo gesto inaudito… Qualcuno ha ben pensato di sbarazzarsi di questa dolce cagnolina, udite udite: chiudendola in unper i rifiuti, mettendole una ...

TV7Benevento : CAGNOLINA CHIUSA IN UN SACCO E ABBANDONATA. LA DENUNCIA - ottopagine : Chiusa in un sacco e abbandonata, la triste storia di Hope #Benevento - heijsenberg : ho appena buttato una cimice nella spazzatura avvolta in un fazzoletto visto che la finestra è chiusa e ora sto per… - fruttoIo_ : Meno male che sono chiusa in casa queste ferie di Natale così ho il tempo per spaccarmi sia di anime che di videogi… - wvnnabeyours : @xtommoway mi mordo 24/7 la parte dentro del labbro inferiore, mi rilassa un sacco farlo, studio quasi sempre solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa sacco Chiusa in un sacco e abbandonata, la triste storia di Hope Ottopagine Variante virus, Pfizer e Moderna testano il vaccino

Secondo l’infettivologo dell’ospedale Sacco: ''Bloccare i voli dalla Gran Bretagna ora è come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati'' Pfizer/Biontech e Moderna si apprestano a testare i loro ...

Legambiente Sila: «La discarica di Vetrano deve chiudere»

Un sito riconosciuto da una direttiva europea come zona di protezione speciale viene attualmente utilizzato dai privati per la raccolta dei rifiuti nella Sila cosentina. Per Legambiente è necessario l ...

Secondo l’infettivologo dell’ospedale Sacco: ''Bloccare i voli dalla Gran Bretagna ora è come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati'' Pfizer/Biontech e Moderna si apprestano a testare i loro ...Un sito riconosciuto da una direttiva europea come zona di protezione speciale viene attualmente utilizzato dai privati per la raccolta dei rifiuti nella Sila cosentina. Per Legambiente è necessario l ...