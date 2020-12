Barbara d’Urso: “Torno col Grande Fratello”, ma il programma non risulta in palinsesto (Di martedì 22 dicembre 2020) Lo scorso 10 dicembre Barbara d’Urso, fra le pagine del settimanale Oggi, aveva annunciato il riTorno del Grande Fratello nella primavera del 2021. “Sono tornata con orgoglio a condurre il Grande Fratello tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”. La notizia è stata oggi ripresa da Giuseppe Candela su Dagospia sottolineando come Mediaset, secondo fonti vicine ad Endemol, non avrebbe in palinsesto il riTorno del reality e che – se mai dovesse tornare davvero – prenderebbe il posto di Live Non è la d’Urso. Barbara d’Urso sul Grande Fratello, il commento di Candela “Sono tornata con orgoglio a condurre il GF tre anni fa. In primavera arriverà ... Leggi su biccy (Di martedì 22 dicembre 2020) Lo scorso 10 dicembre, fra le pagine del settimanale Oggi, aveva annunciato il ridelnella primavera del 2021. “Sono tornata con orgoglio a condurre iltre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”. La notizia è stata oggi ripresa da Giuseppe Candela su Dagospia sottolineando come Mediaset, secondo fonti vicine ad Endemol, non avrebbe inil ridel reality e che – se mai dovesse tornare davvero – prenderebbe il posto di Live Non è lasul, il commento di Candela “Sono tornata con orgoglio a condurre il GF tre anni fa. In primavera arriverà ...

