Aek Atene, Carrera esonerato: decisivo il 2-2 col Volos (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’avventura di Massimo Carrera sulla panchina dell’Aek Atene si è interrotta all’indomani del pareggio per 2-2 casalingo contro il Volos. Il club greco ha deciso di esonerare il tecnico italiano ad un anno dal suo approdo sulla panchina del dicembre del 2019. Per l’ex Juventus un totale di 50 partite con 27 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. Non abbastanza per le ambizioni dell’Aek che al momento occupa il quarto posto in classifica con 24 punti a -8 dall’Olympiakos capolista dopo dodici giornate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’avventura di Massimosulla panchina dell’Aeksi è interrotta all’indomani del pareggio per 2-2 casalingo contro il. Il club greco ha deciso di esonerare il tecnico italiano ad un anno dal suo approdo sulla panchina del dicembre del 2019. Per l’ex Juventus un totale di 50 partite con 27 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. Non abbastanza per le ambizioni dell’Aek che al momento occupa il quarto posto in classifica con 24 punti a -8 dall’Olympiakos capolista dopo dodici giornate. SportFace.

