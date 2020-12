Vicenza, parla Di Carlo | “Per vincere serve aggressività” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico dei biancorossi vuole mettere in fila la terza vittoria nelle ultime quattro partite, inguaiando ancor di più la pericolante Reggina. Di Carlo svela anche alcuni dettagli di formazione: “Giocherà Giacomelli, aspettiamo Meggiorini”. Il Vicenza vuole continuare a stupire e soprattutto a scalare la classifica. Il passo falso di martedì scorso nel derby veneto L'articolo Vicenza, parla Di Carlo “Per vincere serve aggressività” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico dei biancorossi vuole mettere in fila la terza vittoria nelle ultime quattro partite, inguaiando ancor di più la pericolante Reggina. Disvela anche alcuni dettagli di formazione: “Giocherà Giacomelli, aspettiamo Meggiorini”. Ilvuole continuare a stupire e soprattutto a scalare la classifica. Il passo falso di martedì scorso nel derby veneto L'articoloDi“Per” proviene da www.meteoweek.com.

