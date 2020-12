Via libera a Stellantis. La Commissione Ue approva la fusione Fca-Psa (con condizioni) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bruxelles, 21 dic – La Commissione Ue ha approvato la proposta di fusione tra i gruppi automobilistici Fca e Psa, a patto che rispettino una serie di condizioni. L’approvazione alla nascita del gruppo italo-francese Stellantis è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni proposto dalle società. Il via libera è arrivato dopo un’indagine approfondita di Bruxelles. Alla fine il via libera: l’operazione non solleva problemi di concorrenza. Come già detto dal Primato Nazionale lo scorso novembre, la fusione in realtà è un’acquisizione del gruppo italiano Fca da parte della francese Psa. Altro che accordo alla pari, insomma. Vestager: “Possiamo approvare la fusione tra Fca e Psa” Per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bruxelles, 21 dic – LaUe hato la proposta ditra i gruppi automobilistici Fca e Psa, a patto che rispettino una serie di. L’zione alla nascita del gruppo italo-franceseè subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni proposto dalle società. Il viaè arrivato dopo un’indagine approfondita di Bruxelles. Alla fine il via: l’operazione non solleva problemi di concorrenza. Come già detto dal Primato Nazionale lo scorso novembre, lain realtà è un’acquisizione del gruppo italiano Fca da parte della francese Psa. Altro che accordo alla pari, insomma. Vestager: “Possiamore latra Fca e Psa” Per la ...

