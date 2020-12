Vaccino Covid, arriva l'ok dell'Ema a Pfizer-BioNTech (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al Vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica l'Ema. Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale alanti-. Lo comunica l'Ema.

Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Interpol: “È l’oro liquido del 2021, le mafie sono già preparate. Vedremo furti nei magazzini e at… - xenonian1 : RT @FabioFranchi1: La FDA avvisa. Il vaccino potrebbe FORSE evitare la COVID. Non c'è alcun vaccino APPROVATO dalla FDA, ma solo 1 autorizz… - Agenzia_Dire : LIVE | #Covid, #Ema: “Il #vaccino #Pfizer-Biontech è sicuro, via libera in tutta l’#Ue”. -