USA, accordo sul pacchetto di aiuti economici: oggi via libera dal Congresso (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo mesi di negoziati, i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo sul nuovo pacchetto di aiuti all’economia 900 miliardi di dollari, che ha come obiettivo fornire aiuti immediati agli americani e alle imprese, oltre a finanziare la distribuzione dei vaccini anti-Covid. Il pacchetto, che dovrebbe ricevere oggi il via libera con voti alla Camera e al Senato, è il secondo più grande stimolo economico nella storia degli Stati Uniti, dietro soltanto a quello da 2,3 trilioni di dollari approvato a marzo. Il provvedimento darà 600 dollari in pagamenti diretti alle persone che guadagnano fino a 75 mila dollari e aumenterà i sussidi di disoccupazione di 300 dollari a settimana. Previsti più di 284 miliardi di dollari alle imprese e il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo mesi di negoziati, i leader delhanno raggiunto unsul nuovodiall’economia 900 miliardi di dollari, che ha come obiettivo fornireimmediati agli americani e alle imprese, oltre a finanziare la distribuzione dei vaccini anti-Covid. Il, che dovrebbe ricevereil viacon voti alla Camera e al Senato, è il secondo più grande stimolo economico nella storia degli Stati Uniti, dietro soltanto a quello da 2,3 trilioni di dollari approvato a marzo. Il provvedimento darà 600 dollari in pagamenti diretti alle persone che guadagnano fino a 75 mila dollari e aumenterà i sussidi di disoccupazione di 300 dollari a settimana. Previsti più di 284 miliardi di dollari alle imprese e il ...

ForexOnlineMeIt : Usa: accordo sul budget, ma la variante Covid allarma i mercati - meranerblumen : Chiedo a mia sorella se fosse d'accordo a prendere un tablet ai miei, di guardare on line che poi avremmo deciso. P… - rocmvv : Altri bilanci: Usa, il congresso trova l’accordo per altri 900 miliardi dollari di aiuti. Si andranno ad aggiungere ai 1.400 già stanziati - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, trovato l'accordo per il pacchetto di stimoli per l'economia: 900 miliardi per contrastare l'emergenza Covid https://t… - repubblica : Usa, trovato l'accordo per il pacchetto di stimoli per l'economia: 900 miliardi per contrastare l'emergenza Covid [… -