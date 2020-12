UOMINI E DONNE oggi, 21 dicembre: per RICCARDO una nuova conoscenza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una nuova settimana, seppure per soli due giorni, è iniziata con le avventure di UOMINI e DONNE. oggi (21 dicembre) è andata in onda la seconda parte della registrazione del 12 dicembre. Il primo argomento di cui si parla è legato alla vicenda sentimentale tra RICCARDO Guarnieri e Roberta Di Padua. I due dichiarano di essersi riavvicinati e che c’è stato qualcosa oltre un semplice bacio. In seguito la donna confessa che RICCARDO le è stato molto vicino in un momento molto delicato che riguarda il figlio e ha cercato di calmarla in tutti i modi. Ad un certo punto Maria De Filippi comunica che una signora ha chiamato la redazione per conoscere RICCARDO e lui dice che può entrare in studio. Questo scatena non solo la delusione di Roberta ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 21 dicembre 2020) Unasettimana, seppure per soli due giorni, è iniziata con le avventure di(21) è andata in onda la seconda parte della registrazione del 12. Il primo argomento di cui si parla è legato alla vicenda sentimentale traGuarnieri e Roberta Di Padua. I due dichiarano di essersi riavvicinati e che c’è stato qualcosa oltre un semplice bacio. In seguito la donna confessa chele è stato molto vicino in un momento molto delicato che riguarda il figlio e ha cercato di calmarla in tutti i modi. Ad un certo punto Maria De Filippi comunica che una signora ha chiamato la redazione per conosceree lui dice che può entrare in studio. Questo scatena non solo la delusione di Roberta ...

