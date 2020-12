Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la variante con i primi casi in Italia e paesi europei stop ai voli con una Gran Bretagna la mutazione circola da novembre il Ministro della Sanità britannico parla di un virus fuori controllo positivo una coppia di italiani in isolamento asospesi voli con il Regno Unito Oggi riunione d’emergenza Bruxelles i vaccini resterebbero efficaci anche contro la variante del virus il virologo pregliasco Rainews24 il vaccino è assolutamente efficace contro la variante inglese e ha dalla capacità di aggredire il virus sentiamo il virologo e ricercatore del dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano nella capacità del Uncino di questo Spike che è che la caratteristica del virus anche che tutti conoscono nel immagini tredi ...