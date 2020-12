Tommaso Zorzi: grande sorpresa in Casa per lui – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti di questa edizione del grande Fratello Vip. Zorzi è in Casa dal primo giorno e si è conquistato un posto nel cuore del pubblico, è apprezzato per i suoi modi, la sua simpatia, la sua ironia. Tommaso ha conquistato veramente tutti. In questi ultimi giorni in Casa Tommaso ha passato momenti di grande sconforto, ha infatti anche pensato di abbandonare la Casa. Solo la partecipazione di tutti ha scongiurato l’abbandono di Zorzi. Stasera per lui una grandissima sorpresa, Tommaso potrà incontrare sua sorella Gaia. Tutto è nato dal fatto che Tommaso aveva rivelato a Stefania di averla nominata. Dopo ciò in ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)è uno dei protagonisti di questa edizione delFratello Vip.è indal primo giorno e si è conquistato un posto nel cuore del pubblico, è apprezzato per i suoi modi, la sua simpatia, la sua ironia.ha conquistato veramente tutti. In questi ultimi giorni inha passato momenti disconforto, ha infatti anche pensato di abbandonare la. Solo la partecipazione di tutti ha scongiurato l’abbandono di. Stasera per lui una grandissimapotrà incontrare sua sorella Gaia. Tutto è nato dal fatto cheaveva rivelato a Stefania di averla nominata. Dopo ciò in ...

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - AnGe992 : RT @___tillthend: Tommaso Zorzi fai di me quel che vuoi #gfvip - CharlieWhateva3 : RT @tottiseyes_: “Sui social è scontato tifare Tommaso Zorzi” SAY IT LOUDER #gfvip - keske___ : RT @RickyGol22: Armanda Frassinetti Gaia Zorzi Tommaso Zorzi ??La famiglia reale italiana che tutti ci meritiamo?? #gfvip - doncasterskater : RT @machestaiafa: Tommy: “io ti amo Gaia, non hai capito quanto” Gaia: “entrerei nella casa solo per stare con te, mi manchi da impazzire T… -