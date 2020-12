Stadio Firenze: Giani, restyling del Franchi soluzione più ragionevole (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il restyling del 'Franchi' penso che sia la cosa piu' ragionevole, sia per la Fiorentina, sia per la citta' visto che eviterebbe anche il problema di cosa fare del' Franchi' e di Campo di Marte, afferma Giani Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildel '' penso che sia la cosa piu', sia per la Fiorentina, sia per la citta' visto che eviterebbe anche il problema di cosa fare del'' e di Campo di Marte, afferma

FirenzePost : Stadio Firenze: Giani, restyling del Franchi soluzione più ragionevole - pierfilippo : Risposte di @EugenioGiani in foto. Considerazioni: nel 2020 pensare che Campi non sia Firenze è di una visione rist… - brocchimassimi1 : @GioGeneSharp Primo concerto io 16 anni lei 14,stadio di Firenze, oggi io 53 lei 51 sempre insieme, sempre ai conce… - valter59 : @dariofrance Dario rispondi NO a Commisso per stadio Franchi a Firenze.NON TI MACCHIARE: NON SI TOCCA L ARTE PER BUSINESS - tonyforti48 : @Fiorentinanews Sono d’accordo con Malago’ ....il Franchi può rimanere dove’. Bisogna fare uno stadio degno di Firenze, moderno e funzionale -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Firenze Il sindaco agli archistar per lo stadio di Firenze: "Come mai per i Mondiali '90 nessuno ha detto nulla?" La Repubblica Firenze.it Stadio Firenze: Giani, restyling del Franchi soluzione più ragionevole

FIRENZE – «Io credo nel restyling del ‘Franchi’. Penso che sia la cosa piu’ ragionevole, sia per la Fiorentina, sia per la citta’ visto che eviterebbe anche il problema di cosa fare del’ Franchi’ e di ...

Giani: “Restyling del Franchi unica soluzione, Rocco si convinca. Campi? Solo con l’ok di Nardella”

Il presidente della Regione Toscana Giani parla del nuovo stadio di Firenze e degli sforzi della Fiorentina per realizzarlo ...

FIRENZE – «Io credo nel restyling del ‘Franchi’. Penso che sia la cosa piu’ ragionevole, sia per la Fiorentina, sia per la citta’ visto che eviterebbe anche il problema di cosa fare del’ Franchi’ e di ...Il presidente della Regione Toscana Giani parla del nuovo stadio di Firenze e degli sforzi della Fiorentina per realizzarlo ...