“Serve il lockdown per la variante Coronavirus inglese” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora Serve il lockdown. O comunque misure molto severe”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi. “La nuova variante – aggiunge – non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%” ma non sembra alterata “la capacità protettiva del vaccino”. “In queste condizioni – dice ancora – sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio. A Natale si rischia una nuova impennata”. Intanto i voli dal Regno Unito, sostiene, vanno chiusi in tutta Europa: “Di fronte a questa nuova variante che probabilmente è già in Italia, temo che chiusure severe siano inevitabili”. Secondo Ricciardi le misure decise per le Feste non ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Orail. O comunque misure molto severe”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi. “La nuova– aggiunge – non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%” ma non sembra alterata “la capacità protettiva del vaccino”. “In queste condizioni – dice ancora – sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio. A Natale si rischia una nuova impennata”. Intanto i voli dal Regno Unito, sostiene, vanno chiusi in tutta Europa: “Di fronte a questa nuovache probabilmente è già in Italia, temo che chiusure severe siano inevitabili”. Secondo Ricciardi le misure decise per le Feste non ...

