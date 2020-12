Sassuolo, testa alla Sampdoria: la situazione in casa neroverde (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Sassuolo si prepara già alla sfida contro la Sampdoria in programma mercoledì sera: il report dell’allenamento dei neroverdi «Questo pomeriggio il Sassuolo Calcio è tornato al lavoro al Mapei Football Center per preparare il match di mercoledì sera contro la Sampdoria. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri contro il Milan, il resto della squadra ha invece svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, possesso palla e partitella ad alta intensità su campo ridotto. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE, quindi partiranno alla volta di Genova. Alle ore 15 su SassuoloChannel saranno disponibili le dichiarazioni di mister De Zerbi in vista di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilsi prepara giàsfida contro lain programma mercoledì sera: il report dell’allenamento dei neroverdi «Questo pomeriggio ilCalcio è tornato al lavoro al Mapei Football Center per preparare il match di mercoledì sera contro la. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri contro il Milan, il resto della squadra ha invece svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, possesso pe partitella ad alta intensità su campo ridotto. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE, quindi partirannovolta di Genova. Alle ore 15 suChannel saranno disponibili le dichiarazioni di mister De Zerbi in vista di ...

Il Sassuolo si prepara già alla sfida contro la Sampdoria in programma mercoledì sera: il report dell’allenamento dei neroverdi ...

