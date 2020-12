Recovery: Conte, 'Cdm tra 26 e 31 dicembre, andare oltre sarebbe pessimo segnale' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo approfittare di queste vacanze per lavorare in questi giorni, per cercare di fare tutte le interlocuzioni e arrivare in cdm prima della fine dell'anno, tra il 26 e il 31 dicembre. andare oltre sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd sul Recovery. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo approfittare di queste vacanze per lavorare in questi giorni, per cercare di fare tutte le interlocuzioni e arrivare in cdm prima della fine dell'anno, tra il 26 e il 31una noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo”. Lo ha detto il premier Giuseppedurante l'incontro con la delegazione Pd sul

Sarebbe imperdonabile arrivare tardi o sottrarre tempo al parlamento, non ce lo possiamo permettere quindi dobbiamo affrettarci". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all'incontro con la delegazione ...

Andare oltre sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd sul recovery.

