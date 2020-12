Rainbow Six: ecco le date dei prossimi eventi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rainbow Six Siege sta regalando grandi soddisfazioni al movimento italiano degli esports grazie all’exploit di Mkers. Proprio per questo abbiamo deciso di racchiudere in questo articolo tutte le date che dovete sottolineare nel vostro calendario e che non potete perdere. Ad oggi gli eventi sono ancora tutti online per il problema sanitario in atto ma Ubisoft sta facendo del suo meglio per cercare in quale modo di farli tornare in presenza anche se per ora non si intravedono rosee prospettive. Iniziamo con le European League. L’evento si terrà dal 15 al 17 gennaio 2021. Competeranno le quattro migliori squadre del panorama europeo: BDS, G2, Virtus.Pro e Natus Vincere. La squadra vincitrice si fregerà del titolo di Campioni di European League. A fine febbraio 2021 si terrà la quinta edizione del Six Invitational. Vi parteciperanno 20 ... Leggi su esports247 (Di lunedì 21 dicembre 2020)Six Siege sta regalando grandi soddisfazioni al movimento italiano degli esports grazie all’exploit di Mkers. Proprio per questo abbiamo deciso di racchiudere in questo articolo tutte leche dovete sottolineare nel vostro calendario e che non potete perdere. Ad oggi glisono ancora tutti online per il problema sanitario in atto ma Ubisoft sta facendo del suo meglio per cercare in quale modo di farli tornare in presenza anche se per ora non si intravedono rosee prospettive. Iniziamo con le European League. L’evento si terrà dal 15 al 17 gennaio 2021. Competeranno le quattro migliori squadre del panorama europeo: BDS, G2, Virtus.Pro e Natus Vincere. La squadra vincitrice si fregerà del titolo di Campioni di European League. A fine febbraio 2021 si terrà la quinta edizione del Six Invitational. Vi parteciperanno 20 ...

