Quando Meghan Markle si travestì da Babbo Natale in un videoclip di Richard Marx (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un video, arrivato da tanto tempo fa. Con Meghan Markle (sopra, a sinistra) vestita da Babbo Natale. Succedeva tanto tempo fa, ma il Daily Mail, tabloid inglese, l’ha rilanciato proprio adesso. Meghan Markle (39 anni) e Harry sono in California. Natale lo passeranno nella loro villa/castello di Montecito, Santa Barbara. Loro, Archie e mamma Doria Ragland. Niente paparazzi in giro, dopo che la duchessa di Sussex ha vinto la sua ultima battaglia legale. Meghan Markle regina dei videoclip Nel Natale del 2012, invece, Meghan Markle compariva nel video clip di Spirit, canzone di Natale di Richard Marx. Nel video la lista ... Leggi su amica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un video, arrivato da tanto tempo fa. Con(sopra, a sinistra) vestita da. Succedeva tanto tempo fa, ma il Daily Mail, tabloid inglese, l’ha rilanciato proprio adesso.(39 anni) e Harry sono in California.lo passeranno nella loro villa/castello di Montecito, Santa Barbara. Loro, Archie e mamma Doria Ragland. Niente paparazzi in giro, dopo che la duchessa di Sussex ha vinto la sua ultima battaglia legale.regina deiNeldel 2012, invece,compariva nel video clip di Spirit, canzone didi. Nel video la lista ...

