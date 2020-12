«Ma Rainey’s Black Bottom» con Chadwick Boseman (al meglio) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella scena di apertura di Ma Rainey’s Black Bottom c'è uno scintillio negli occhi di Chadwick Boseman che è così luminoso da mettere in secondo piano la diva cantante blues mentre è sul palco. Si potrebbe sostenere che è il suo personaggio, l'improvvisazione di tromba di Levee, che fa applaudire la folla e ruba l'attenzione della ragazza di Ma, ma Levee sa cosa sta facendo. Dopo che Ma alza la voce per riprendersi i riflettori e lui si è ritirato sul retro del palco, un piccolo sorriso si insinua sul viso di Boseman, come a dire: «So di essere una star». Secondo adattamento cinematografico di un'opera di August Wilson in una produzione diretta da Denzel Washington – che ha prodotto e interpretato anche Fences del 2016 – Ma Rainey's Black Bottom ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella scena di apertura di Mac'è uno scintillio negli occhi diche è così luminoso da mettere in secondo piano la diva cantante blues mentre è sul palco. Si potrebbe sostenere che è il suo personaggio, l'improvvisazione di tromba di Levee, che fa applaudire la folla e ruba l'attenzione della ragazza di Ma, ma Levee sa cosa sta facendo. Dopo che Ma alza la voce per riprendersi i riflettori e lui si è ritirato sul retro del palco, un piccolo sorriso si insinua sul viso di, come a dire: «So di essere una star». Secondo adattamento cinematografico di un'opera di August Wilson in una produzione diretta da Denzel Washington – che ha prodotto e interpretato anche Fences del 2016 – Ma Rainey's...

