Libia: racconto choc pescatore 'volevano che accusassi il comandante di traffico droga'/Adnkronos (3) (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Trapani) - Hanno, quindi, iniziato a guardare il cellulare di Lysse. "Guardavano tutte le mie foto private e mi chiedevano chi fossero quelle persone - racconta il giovane marittimo - c'erano i messaggi con la mia ragazza, ad esempio, o con i miei amici e loro volevano sapere chi fossero quelle persone". "Quando dopo ore non ho voluto accusare il mio comandante sono passati alle minacce - racconta ancora Lysse - mi hanno detto: 'Sta venendo una squadra a torturarti. Tu sei un bugiardo e un pezzo di merda'. Poi mi hanno fatto uscire fuori con la faccia al muro. Mio padre non era con me. Appena mi giravo mi gridavano contro con violenza: 'Devi stare con la faccia al muro'. Mi davano dei colpi sul braccio e continuavano a minacciarmi che avrei avuto l'ergastolo insieme con mio padre". Una tortura psicologica durata quasi venti ore. "A mezzogiorno sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Trapani) - Hanno, quindi, iniziato a guardare il cellulare di Lysse. "Guardavano tutte le mie foto private e mi chiedevano chi fossero quelle persone - racconta il giovane marittimo - c'erano i messaggi con la mia ragazza, ad esempio, o con i miei amici e lorosapere chi fossero quelle persone". "Quando dopo ore non ho voluto accusare il miosono passati alle minacce - racconta ancora Lysse - mi hanno detto: 'Sta venendo una squadra a torturarti. Tu sei un bugiardo e un pezzo di merda'. Poi mi hanno fatto uscire fuori con la faccia al muro. Mio padre non era con me. Appena mi giravo mi gridavano contro con violenza: 'Devi stare con la faccia al muro'. Mi davano dei colpi sul braccio e continuavano a minacciarmi che avrei avuto l'ergastolo insieme con mio padre". Una tortura psicologica durata quasi venti ore. "A mezzogiorno sono ...

