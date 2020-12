(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'allenatore della, Cesare, presenta la partita di domanilantus: "Per vincere le partitele big serve, se partiamo con queste componenti possiamo fare bene. Abbiamo già dimostrato di avere mentalità e determinazione, l'importante sarà riuscire a mantenerle. Obiettivo? Sono i 40 punti e per arrivarci sono pronto a combattere le difficoltà delle provinciali.? Tutto il reparto offensivo dellaè forte, ma lui è straripante. Quando sono arrivato a Firenze la prima volta conoscevo tutti i giocatori, oggi non posso dire lo stesso".caption id="attachment 1060459" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Fiorentina, Prandelli: 'Contro la Juve con sfacciataggine e coraggio. Temo Chiesa' - - LeonettiFrank : Pirlo:'Fiorentina squadra buona perché ha ottime individualità. Prandelli bravo allenatore, siamo in grande crescit… - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ??? #Pirlo presenta #JuveFiorentina: 'La chiave è la mentalità. #Dybala e #Demiral stanno meglio e verranno con noi, #A… - calciomercatoit : ??? #Pirlo presenta #JuveFiorentina: 'La chiave è la mentalità. #Dybala e #Demiral stanno meglio e verranno con noi,… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Fiorentina, #Prandelli: 'La #Juve va attaccata con sfacciataggine' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Prandelli

Di questa Fiorentina e di Cesare Prandelli, però non si fida: "Hanno un'ottima squadra e faranno la loro partita". Queste le parole del tecnico bianconeri che teme soprattutto Ribery: "Attenti a ...Video: Conte guarda avanti (Mediaset) Per Pirlo sarà un'altra sfida con un suo ex allenatore: "Prandelli è un bravo allenatore, io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. È bresciano come me ...