Fantaghirò torna in tv | quando e dove vederla

Leggi su biccy

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Non sarebbe Natale senzae anche questa volta Mediaset riproporrà la storica fiaba della principessa guerriera. Se nel 2019 abbiamo rivisto la storia di Romualdo, Tarabas,e la Strega Nera al mattino alle 8, questa volta i vertici del biscione hanno pensato ad un orario più difficile per la saga anni 90.1: nella notte tra il 23 e il 24 alle 3:302: nella notte tra il 24 e il 25 alle 4:003: nella notte tra il 25 e il 26 alle 3:404: nella notte tra il 26 e il 27 alle 2:305: nella notte tra il 27 e il 28 alle 2:10 Lamberto Bava ha anche parlato dei retroscena sul sesto capitolo di, mai realizzato, ma tanto chiacchierato. Mediaset aveva preso in considerazione ...