“Ecco tutta la verità”. Selvaggia Roma rivede il padre che l’abbandonò ma è subito colpo di scena: cosa è successo in diretta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Selvaggia Roma, l’incontro che tutti aspettavano. Dopo il vortice di polemiche in seguito alle affermazioni di Chiofalo, finalmente il pubblico italiano ha avuto modo di assistere alla scena più emozionante. Protagonisti Selvaggia Roma e il padre. Come è stato reso noto a tutti, infatti, la Roma avrebbe affermato di non vedere il padre da diversi anni. direttamente dalla Tunisia e dopo tanto tempo trascorso in silenzio, finalmente il padre di Selvaggia Roma ha deciso di vedere la figlia. Ma l’uomo nega di essere scomparso dalla vita dell’ ex concorrente di Temptation Island. Eppure, Selvaggia Roma non si è trattenuta ed è entrata nel dettaglio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020), l’incontro che tutti aspettavano. Dopo il vortice di polemiche in seguito alle affermazioni di Chiofalo, finalmente il pubblico italiano ha avuto modo di assistere allapiù emozionante. Protagonistie il. Come è stato reso noto a tutti, infatti, laavrebbe affermato di non vedere ilda diversi anni.mente dalla Tunisia e dopo tanto tempo trascorso in silenzio, finalmente ildiha deciso di vedere la figlia. Ma l’uomo nega di essere scomparso dalla vita dell’ ex concorrente di Temptation Island. Eppure,non si è trattenuta ed è entrata nel dettaglio di ...

VincenzaSMF : @sabrimaggioni @a_meluzzi Costui ha arricchito anche due italiani con commissione sulle mascherine oltre se stesso… - pincopallino197 : @Noiconsalvini Gli italiani sono responsabili, ma il tuo #.il #cazzaroverde ha girato irresponsabilmwnte tutta l'It… - Mr00tette : @MastriTina @annabocella @DVD23690077 Avevo letto questa tua frase come affermazione e ho pensato 'mah...io tutta q… - Lucia25443382 : RT @BobbiaOdille: ???????????? TUTTA COLPA DELL'U.E. CHE NON ACCETTA ADDIO DALL'INGHILTERRA ?????? UE: OH MANGI QUESTA MINESTRA O TI FACCIAMO SALTAR… - 45acpjoe : RT @jolandafiore: #LazioNapoli Un Napoli bruttissimo. Senza grinta, anima, testa, ordine, tattica, forma... Un calo di tutta la squadra ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco tutta Parma, parla Liverani: "Come stanno Gervinho e Inglese? Ecco tutta la verità" FantaMaster Covid, in Emilia Romagna al via i tamponi rapidi (gratuiti) in farmacia: “Boom di prenotazioni fino a Natale. Ecco come funzionano”

In Emilia Romagna è iniziato lo screening per il coronavirus, effettuato grazie a tamponi rapidi eseguibili in tutte le farmacie della Regione. Il boom di richieste è stato immediato, con prenotazioni ...

Google e YouTube down: ecco il perché dei disservizi

Svelate le cause del down di Google e Youtube della scorsa settimana e dei disservizi. L'azienda ha svelato tutti i dettagli del crash.

In Emilia Romagna è iniziato lo screening per il coronavirus, effettuato grazie a tamponi rapidi eseguibili in tutte le farmacie della Regione. Il boom di richieste è stato immediato, con prenotazioni ...Svelate le cause del down di Google e Youtube della scorsa settimana e dei disservizi. L'azienda ha svelato tutti i dettagli del crash.