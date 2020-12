Cryptovalute, ecco cosa sono e come sono protette (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una maxitruffa perpetrata sottraendo valuta virtuale. Un fiorentino è indagato, molti risparmiatori che hanno scelto questa forma di investimento si trovano nei guai. Ma cosa sono e come funzionano ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una maxitruffa perpetrata sottraendo valuta virtuale. Un fiorentino è indagato, molti risparmiatori che hanno scelto questa forma di investimento si trovano nei guai. Mafunzionano ...

Ma cosa sono e come funzionano le cryptovalute? E com'è possibile che si verifichi una truffa, dal momento che il sistema su cui si basano è fondato su garanzie di estrema sicurezza? Ne parliamo con ...

Chi è il responsabile del più grande cyber-attacco finanziario d’Italia

Ecco perché la difesa cyber in materia finanziaria ... uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute”. Un “buco” pari a 120 milioni di euro sulla piattaforma ...

