Covid, effetto shopping in Campania: Rt e contagi in salita, guariti in calo

Rt e contagi in risalita mentre i guariti stagnano: allerta per l'effetto shopping. La Regione Campania è passata dalla zona rossa a quella arancione il 6 dicembre.

Rt e contagi in risalita mentre i guariti stagnano: allerta per l’effetto shopping. La Regione Campania è passata dalla zona rossa a quella arancione il 6 dicembre. Cos’è cambiato da allora, con la ...

Coronavirus in Italia: vicino alla soglia delle 70mila vittime, tasso positività sale

con i casi individuati che si avviano verso i 2 milioni e un tasso di positività Covid-19 che sale in Italia, 12,3% rispetto all’11% di domenica nonostante pesi, il lunedì, l’effetto weekend ...

