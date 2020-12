Banche d’affari in rally. JP Morgan e Goldman Sachs corrono con riavvio buyback (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Protagoniste le Banche d’affari a Wall Street, dopo che la Fed ha dato il via libera per sbloccare buyback e dividendi, congelati allo scoppio dell’emergenza sanitaria. Si mette in luce JP Morgan con un’ottima performance del 3,08%, dopo l’annuncio che la big statunitense riavvierà nel primo trimestre il piano di buyback azionario da 30 miliardi di dollari. Se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 123,9 USD. Primo supporto visto a 120,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 119,4. Stessa impostazione per Goldman Sachs, che mostra un rialzo del 5,90%, che ha confermato la stessa decisione. Lo status tecnico di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Protagoniste lea Wall Street, dopo che la Fed ha dato il via libera per sbloccaree dividendi, congelati allo scoppio dell’emergenza sanitaria. Si mette in luce JPcon un’ottima performance del 3,08%, dopo l’annuncio che la big statunitense riavvierà nel primo trimestre il piano diazionario da 30 miliardi di dollari. Se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 123,9 USD. Primo supporto visto a 120,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 119,4. Stessa impostazione per, che mostra un rialzo del 5,90%, che ha confermato la stessa decisione. Lo status tecnico di ...

