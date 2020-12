«Allevi in the jungle»: tutto sulla docu-serie con Giovanni Allevi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Raccontare gli artisti di strada, le storie di vita di chi va controcorrente tra arte e musica e trasforma la piazza nel proprio palcoscenico. È questa la scommessa di Giovanni Allevi, il pianista e compositore che ha ideato e conduce Allevi in the jungle, la docu-serie al via su RaiPlay da lunedì 21 dicembre: si parte con le prime quattro puntate, ambientate a Roma, Torino, Trento e Ferrara, poi il 24 dicembre ci sarà uno speciale natalizio girato a Milano, e a fine gennaio saranno disponibili altri quattro episodi. «Voglio mettere in atto una piccola rivoluzione, far conoscere la potenza e la ricchezza della strada», spiega Allevi a poche ore dal debutto. Allevi in the ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 dicembre 2020) Raccontare gli artisti di strada, le storie di vita di chi va controcorrente tra arte e musica e trasforma la piazza nel proprio palcoscenico. È questa la scommessa di, il pianista e compositore che ha ideato e conducein the, laal via su RaiPlay da lunedì 21 dicembre: si parte con le prime quattro puntate, ambientate a Roma, Torino, Trento e Ferrara, poi il 24 dicembre ci sarà uno speciale natalizio girato a Milano, e a fine gennaio saranno disponibili altri quattro episodi. «Voglio mettere in atto una piccola rivoluzione, far conoscere la potenza e la ricchezza della strada», spiegaa poche ore dal debutto.in the ...

