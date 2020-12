Napoli, Giuntoli: «Speriamo di riavere Osimhen a gennaio. Milik vuole andare a giocare» (Di domenica 20 dicembre 2020) Cristiano Giuntoli ha parlato prima di Lazio-Napoli Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio. PARTITA – «Queste sono partite importanti, ci vuole sangue freddo. C’è rabbia, però c’è anche la consapevolezza di aver raggiunto un grande livello. Andiamo avanti in maniera concentrata». Osimhen – «Non è ancora in perfette condizioni, Speriamo che per l’anno nuovo lo sia. Il campo ci darà se sarà pronto i primi di gennaio». Milik – «Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Non crediamo che un attaccante faccia comodo a tante squadre. Speriamo di trovare la soluzione. Io credo che lui voglia andare a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Cristianoha parlato prima di Lazio-Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio. PARTITA – «Queste sono partite importanti, cisangue freddo. C’è rabbia, però c’è anche la consapevolezza di aver raggiunto un grande livello. Andiamo avanti in maniera concentrata».– «Non è ancora in perfette condizioni,che per l’anno nuovo lo sia. Il campo ci darà se sarà pronto i primi di».– «Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Non crediamo che un attaccante faccia comodo a tante squadre.di trovare la soluzione. Io credo che lui vogliaa ...

