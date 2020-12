Milanesi vittoriose, non cambia la testa della classifica (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Milan e Inter hanno portato a casa entrambe un 2 a 1 contro il Sassuolo, la prima, e lo Spezia, la seconda che incassa anche la sesta vittoria consecutiva. La Roma resta ferma a 24 e scivola al quarto posto dietro la Juventus Il Milan espugna il Mapei Il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi, espugnando il Mapei Stadium per 2-1. Il Sassuolo cade sotto i colpi di Leao (gol più veloce di sempre in Serie A) e Saelemaekers, che costringono la squadra di De Zerbi alla seconda sconfitta stagionale. Non basta la rete di Berardi nel finale. La formazione di Pioli invece resta prima in vetta difendendosi dagli attacchi dell'Inter, vincente con lo Spezia. Partenza pazzesca dei rossoneri, che sbloccano dopo appena 6 secondi dal fischio d'inizio grazie alla rete di Leao su assist di Calhanoglu, mentre otto minuti più tardi, a ruoli invertiti, il turco troverebbe il raddoppio ... Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Milan e Inter hanno portato a casa entrambe un 2 a 1 contro il Sassuolo, la prima, e lo Spezia, la seconda che incassa anche la sesta vittoria consecutiva. La Roma resta ferma a 24 e scivola al quarto posto dietro la Juventus Il Milan espugna il Mapei Il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi, espugnando il Mapei Stadium per 2-1. Il Sassuolo cade sotto i colpi di Leao (gol più veloce di sempre in Serie A) e Saelemaekers, che costringono la squadra di De Zerbi alla seconda sconfitta stagionale. Non basta la rete di Berardi nel finale. La formazione di Pioli invece resta prima in vetta difendendosi dagli attacchi dell'Inter, vincente con lo Spezia. Partenza pazzesca dei rossoneri, che sbloccano dopo appena 6 secondi dal fischio d'inizio grazie alla rete di Leao su assist di Calhanoglu, mentre otto minuti più tardi, a ruoli invertiti, il turco troverebbe il raddoppio ...

L'incornata di Theo Hernandez al 92' tiene il Milan in vetta, respingendo l'assalto dell'Inter. A San Siro vittoria all'ultimo respiro dei rossoneri, che battono 3-2 la Lazio. Alla squadra di Pioli ba ...

