LIVE Slittino | Singolo Winterberg in DIRETTA | scesi Lukas e Alex Gufler e Felderer Fra poco i big

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.53 L’esperto slovacco Ninis giunge all’arrivo con 0.235 di gap e si mette in terza posizione. 8.51 Un po’ in ritardo su tutte le curve Leonche si è preso anche un grande rischio alla curva 12. 0.352 il suo distacco e quinta posizione. 8.49 Eissler, prima slitta tedesca in pista si inserisce in seconda piazza a 0.071 da Darznieks. Al via ora Leon. 8.47 Qualche indecisione nel labirinto anche per il polacco Sochowicz che paga dazio al traguardo: 334 millesimi di ritardo e seconda posizione. 8.45 Il veterano lettone Darznieks arriva con 0.342 di vantaggio sul nostro. Prova solida per lo slittinista nordico. 8.43 Buona prova perche arriva con 0.099 di vantaggio e si issa in prima posizione. ...