Il Milan torna a vincere. Sesta vittoria per l'Inter (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi, espugnando il Mapei Stadium per 2-1. Il Sassuolo cade sotto i colpi di Leao (gol più veloce di sempre in Serie A) e Saelemaekers, che costringono la squadra di De Zerbi alla seconda sconfitta stagionale. Non basta la rete di Berardi nel finale. La formazione di Pioli invece resta prima in vetta difendendosi dagli attacchi dell'Inter, vincente con lo Spezia. Partenza pazzesca dei rossoneri, che sbloccano dopo appena 6 secondi dal fischio d'inizio grazie alla rete di Leao su assist di Calhanoglu, mentre otto minuti più tardi, a ruoli invertiti, il turco troverebbe il raddoppio su assist del portoghese, se non fosse per una posizione di fuorigioco ad inizio azione di Saelemaekers. Sarà lo stesso belga, pero', a realizzare il 2-0 ospite al 26' approfittando ... Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Ildopo due pareggi consecutivi, espugnando il Mapei Stadium per 2-1. Il Sassuolo cade sotto i colpi di Leao (gol più veloce di sempre in Serie A) e Saelemaekers, che costringono la squadra di De Zerbi alla seconda sconfitta stagionale. Non basta la rete di Berardi nel finale. La formazione di Pioli invece resta prima in vetta difendendosi dagli attacchi dell', vincente con lo Spezia. Partenza pazzesca dei rossoneri, che sbloccano dopo appena 6 secondi dal fischio d'inizio grazie alla rete di Leao su assist di Calhanoglu, mentre otto minuti più tardi, a ruoli invertiti, il turco troverebbe il raddoppio su assist del portoghese, se non fosse per una posizione di fuorigioco ad inizio azione di Saelemaekers. Sarà lo stesso belga, pero', a realizzare il 2-0 ospite al 26' approfittando ...

