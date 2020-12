"Fa sul serio, la data della crisi di governo". Frase rubata a due ministri, ora è finita: l'ultimo Capodanno di Conte premier (Di domenica 20 dicembre 2020) Aria di crisi a Palazzo Chigi. E Giuseppe Conte si starebbe preparando al colpo di scena. "L'ho capito benissimo che rischiamo. Io farò di tutto per cercare una strada che eviti la crisi e per scongiurare le insidie di Renzi...", è lo sfogo del sabato mattina del premier, secondo quanto riferito da un retroscena del Corriere della Sera. Il giorno dopo il decreto di Natale le turbolenze della maggioranza sono sempre più evidenti e non basta il sondaggio di Nando Pagnoncelli che indica Conte in salita. O forse sì, serve a dargli fiducia in vista dello showdown: Italia Viva ha chiesto una risposta alla verifica di governo, e il premier gliela darà. Dopo il Cdm di venerdì sera, due ministri avrebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Aria dia Palazzo Chigi. E Giuseppesi starebbe preparando al colpo di scena. "L'ho capito benissimo che rischiamo. Io farò di tutto per cercare una strada che eviti lae per scongiurare le insidie di Renzi...", è lo sfogo del sabato mattina del, secondo quanto riferito da un retroscena del CorriereSera. Il giorno dopo il decreto di Natale le turbolenzemaggioranza sono sempre più evidenti e non basta il sondaggio di Nando Pagnoncelli che indicain salita. O forse sì, serve a dargli fiducia in vista dello showdown: Italia Viva ha chiesto una risposta alla verifica di, e ilgliela darà. Dopo il Cdm di venerdì sera, dueavrebbero ...

matteorenzi : Tolto il volgare argomento delle poltrone possiamo parlare di politica? Noi abbiamo fatto un elenco di problemi ape… - mante : Oggi Arcuri ha detto al Corriere che le vaccinazioni da noi inizieranno “simbolicamente” a fine dicembre. Gli altri… - matteograndi : Il governo dà il bonus vacanze. La gente va in vacanza. Il governo per la seconda ondata dà la colpa alle vacanze… - dchinellato : Danilo Gallinari chiude la preseason con 19 punti nell vittoria di Atlanta a Memphis, di nuovo partendo dalla panch… - littlemvoony : bello ma non riesco a prenderlo sul serio -

Ultime Notizie dalla rete : sul serio "Non prendevo sul serio il Covid, e ora eccomi qua ricoverato da novembre" - Italia Agenzia ANSA Covid, Brusaferro: "La situazione è molto seria"

Il presidente dell'Iss sul Corriere: “Se non ci fossero state tante evidenze che indicano chiaramente un rischio di ripresa dell’epidemia, non ci sarebbe stata la necessità di insistere con queste res ...

SPY FINANZA/ Il messaggio in codice della Bce dietro la lettera sul cashback

E la questione è talmente seria da vedere schierati sul fronte della dissimulazione proprio tutti: maggioranza, opposizione e stampa. Tutti. Bruttissimi segno, al pari del parlare da soli allo ...

