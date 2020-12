Eddy Tavares, chi è l’ex di Gessica Notaro (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ conosciuto tristemente per essere l’aguzzino con cui ha avuto a che fare la povera Gessica Notaro. Eddy Tavares è nato ‘sull’Isola di Capoverde 32 anni fa. Un sorriso abbagliante e un fascino tutto particolare quello del giovane, che ha fatto capitolare la miss. Un fascino che nasconde però un temperamento tormentato e violento che presto si manifesterà nel peggiore dei modi. Non si hanno molte informazioni su Edson, detto Eddy, prima della sua vita in Italia e soprattutto l’incontro con la Notaro. Il giovane, alto più di 1.90 e muscoloso, viene subito arruolato da Lele Mora come suo bodyguard e sembra bazzicare negli ambienti dello spettacolo. In realtà, la sua futura fidanzata la conoscerà al Delfinario di Rimini, dove lei ai tempi lavora come addestratrice di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ conosciuto tristemente per essere l’aguzzino con cui ha avuto a che fare la poveraè nato ‘sull’Isola di Capoverde 32 anni fa. Un sorriso abbagliante e un fascino tutto particolare quello del giovane, che ha fatto capitolare la miss. Un fascino che nasconde però un temperamento tormentato e violento che presto si manifesterà nel peggiore dei modi. Non si hanno molte informazioni su Edson, detto, prima della sua vita in Italia e soprattutto l’incontro con la. Il giovane, alto più di 1.90 e muscoloso, viene subito arruolato da Lele Mora come suo bodyguard e sembra bazzicare negli ambienti dello spettacolo. In realtà, la sua futura fidanzata la conoscerà al Delfinario di Rimini, dove lei ai tempi lavora come addestratrice di ...

Italiantifa : La Cassazione ha dichiarato colpevole il mostro che ha sfigurato Jessica Notaro. Eddy Tavares dovrà scontare 15 ann… - pastalsalmon : RT @tripps42: La cassazione ha confermato la condanna a 15 anni e 5 mesi per Eddy Tavares, che sfregiò e perseguitò Gessica Notaro. Lei lo… - tripps42 : La cassazione ha confermato la condanna a 15 anni e 5 mesi per Eddy Tavares, che sfregiò e perseguitò Gessica Notar… - fanpage : Caso #GessicaNotaro, Eddy Tavares condannato in via definitiva a 15 anni -