Distribuzione pacchi natalizi bio dall’associazione Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In un periodo drammatico come questo sono ben note, alle associazioni che si occupano di aiuti alimentari, le difficoltà per molte famiglie ad accedere a cibi di livello qualitativo elevato. Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori è un’associazione senza fini di lucro che nasce con l’intento di promuovere la difesa dei diritti riconosciuti nel Codice del consumo. Nella giornata del 19 e 20 dicembre, nell’ambito del Man 2020 di Sodalis CSV Salerno, Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori ha promosso la Distribuzione di 21 pacchi natalizi contenenti pasta biologica, verdure di stagione a chilometro zero ed altri prodotti di qualità, come salse, cioccolate, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In un periodo drammatico come questo sono ben note, alle associazioni che si occupano di aiuti alimentari, le difficoltà per molte famiglie ad accedere a cibi di livello qualitativo elevato.deiè un’associazione senza fini di lucro che nasce con l’intento di promuovere la difesa dei diritti riconosciuti nel Codice del consumo. Nella giornata del 19 e 20 dicembre, nell’ambito del Man 2020 di Sodalis CSV Salerno,deiha promosso ladi 21contenenti pasta biologica, verdure di stagione a chilometro zero ed altri prodotti di qualità, come salse, cioccolate, ...

maurquie : Salerno, distribuzione pacchi natalizi bio dall’associazione Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori a famiglie in… - cilentonotizie : Salerno, distribuzione pacchi natalizi bio dall’associazione Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori a famiglie in… - Rurabilandia : La tavola di Natale è l’iniziativa che l’Asp n. 2 della provincia di Teramo ha messo in campo, cofinanziata dalla F… - ilfaroonline : “#Santa_Marinella_solidale”, al via l’iniziativa per la distribuzione dei #pacchi_alimentari - ilfaroonline : Fiumicino, terminata la #raccolta_alimentare di FdI: al via la distribuzione dei pacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Distribuzione pacchi "Santa Marinella solidale", al via l'iniziativa per la distribuzione dei pacchi alimentari IlFaroOnline.it A Macomer la solidarietà ha il volto della Caritas

Padre Mario, responsabile del centro: ogni mese forniamo 60 pacchi alimentari Una ventina di volontari nell’esercito discreto che aiuta le famiglie in difficoltà ...

Salerno, distribuzione pacchi natalizi bio dall’associazione Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori a famiglie in difficoltà

Nella giornata del 19 e 20 dicembre, nell'ambito del Man 2020 di Sodalis CSV Salerno, Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori ha promosso la distribuzione di 21 pacchi natalizi contenenti pasta ...

Padre Mario, responsabile del centro: ogni mese forniamo 60 pacchi alimentari Una ventina di volontari nell’esercito discreto che aiuta le famiglie in difficoltà ...Nella giornata del 19 e 20 dicembre, nell'ambito del Man 2020 di Sodalis CSV Salerno, Help - Tutela e Sostegno dei Consumatori ha promosso la distribuzione di 21 pacchi natalizi contenenti pasta ...