Decreto Natale: dai pranzi in famiglia all'uscita dalla Regione, come aggirare il Dpcm (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo il Decreto Natale, nelle case degli italiani non si parla d'altro che di come ci si potrà organizzare per trascorrere le festività. Ogni legge ha i suoi inganni e sono tanti quelli già emersi che potrebbero permettere una violazione del Decreto senza incorrere in sanzioni. I controlli e le restrizioni sono "rivolti alla responsabilità dei cittadini", ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano, eppure in molti hanno già trovato degli escamotage. Leggi anche: Coronavirus, pranzo di Natale e spostamenti per andare da amici e parenti: si potrà andare in un altro Comune? Le scappatoie nel Decreto Nel testo del presidente Giuseppe Conte si legge che tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti "verso una sola abitazione ...

