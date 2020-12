De Zerbi | “Vedo i miei figli più belli di come si vedono loro”

(Di domenica 20 dicembre 2020) L’allenatore del Sassuolo Roberto Deè stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida con il Milan di questo pomeriggio. “Dispiace perché possiamo perdere chiaramente contro il Milan, ma non possiamo permetterci di ritrovarci sotto dopo sei secondi. Con l’Inter qualche settimana fa e col Milan oggi abbiamo regalato dei gol con troppa facilità. Quando le partite si mettono così male è dura poi rimontare. La sconfitta di oggi probabilmente è colpa mia. Ci sono alcuni giocatori che forse si vede non così fortiio li, e altri che invece fan fatica a tenere il livello che chiedono e non entrano in campo tranquilli. Questo dipende dall’allenatore, che sono io, quindi sono il primo responsabile. A qualcuno chiedo troppo. E’ una cosa che devo analizzare troppo. Sia con l’Inter che col Milan èse ...

Sassuolo, De Zerbi: “Questa sconfitta è colpa mia. Probabilmente chiedo troppo ai miei ragazzi” - Il tecnico parla dopo l’1-2 col Milan ...Il Milan oggi mi ha impressionato per l’autostima, non tanto per il gioco ma per l’autostima” L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi è stato intervistato ... si vede non così forti come io li vedo ...