Crotone – Parma | probabili formazioni e statistiche

L'anticipo della XIV giornata di Serie A vede il Parma ospite del Crotone allo stadio Scida, le due squadre vogliono assolutamente vincere nonostante abbiano obiettivi diversi: gli emiliani vogliono rialzare la testa dopo la pesante sconfitta contro la Juventus mentre i padroni di casa vogliono conquistare punti salvezza dopo la sconfitta subita in casa della Sampdoria per 3-1 probabili formazioni di Crotone – Parma Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Henrique, Reca; Messias, Simy Allenatore: Stroppa Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius Allenatore: Liverani statistiche Questa è la prima ...

