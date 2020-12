Contagio stabile ma balzo sintomatici. Quarantena per chi atterra da Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Contagio da Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 20 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 19. Contagio stabile. Oscilla attorno al valore del 6% il rapporto tra positivi e tamponi. Progressivo aumento delle terapie intensive e delle degenze libere. Ottimo il dato dei guariti di giornata. Su 14.109 tamponi sono risultati 891 positivi ossia il 6.3% (ieri 6%). Negli ultimi 57 giorni forbice compresa tra 6% e 21.5%. 13.218 tamponi di giornata, quindi, negativi. Degli 891 ‘positivi’, 109 sono sintomatici ossia il 12.2% (ieri 6.7%), forbice ultimi 57 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 109 positivi sintomatici rappresentano lo 0.7% (ieri 0.4 %). Negli ultimi 57 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 20 dicembre 2020)da Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 20 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 19.. Oscilla attorno al valore del 6% il rapporto tra positivi e tamponi. Progressivo aumento delle terapie intensive e delle degenze libere. Ottimo il dato dei guariti di giornata. Su 14.109 tamponi sono risultati 891 positivi ossia il 6.3% (ieri 6%). Negli ultimi 57 giorni forbice compresa tra 6% e 21.5%. 13.218 tamponi di giornata, quindi, negativi. Degli 891 ‘positivi’, 109 sonoossia il 12.2% (ieri 6.7%), forbice ultimi 57 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 109 positivirappresentano lo 0.7% (ieri 0.4 %). Negli ultimi 57 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagio stabile Coronavirus Toscana 19 dicembre: calano i decessi, stabili i ricoveri. Nuovi casi: 540 LA NAZIONE Report Iss, Brusaferro: “Indice Rt risale a 0,86, grave preoccupazione. Bisogna essere tempestivi nell’adozione delle misure”

Eccetto l’Abruzzo, l’Italia si tinge completamente di giallo. Almeno per qualche giorno. In base ai dati della cabina di regia, il ministero della Salute ha deciso di non rinnovare le ordinanze restri ...

Coronavirus, quasi 400 contagi a Udine, 21 decessi

I casi attuali di infezione in Friuli Venezia Giulia risultano essere 13.915 Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi su 7.137 tamponi (pari al 9,2 per cento), di cui 989 te ...

