Bruno Vespa: che gaffe sugli uccelli. Lo zittisce ragazzino di 13 anni (Di domenica 20 dicembre 2020) Piccola, ma forse nemmeno troppo, gaffe di Bruno Vespa questo pomeriggio in diretta televisiva. Il noto conduttore confonde i pipistrelli per uccelli: lo riprende un ragazzino di 13 anni. Momenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - fanpage : Francesco, un po' imbarazzato lo deve correggere: “I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi” - mante : Il fascismo immaginario di Bruno Vespa - GFucci58 : RT @fanpage: Francesco, un po' imbarazzato lo deve correggere: “I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi” - lvoir : RT @ElioLannutti: Il fascismo immaginario di Bruno Vespa. L'ennesimo libro panettone pieno di inesattezze: si inserisce in un filone revisi… -