Abarth - Un Guinness World Record per il più grande raduno digitale (Di domenica 20 dicembre 2020) In occasione dell'Abarth Digital Day del 19 dicembre, il marchio italiano ha conquistato un interessante Guinness World Record. L'evento, infatti, tenutosi per la prima volta online a causa dell'emergenza coronavirus, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, dando vita al più grande raduno digitale mai realizzato. Il Record. La community del marchio si è ritrovata sulla pagina Facebook dedicata all'evento, dove per un'ora sono state condivise un totale di 868 immagini delle vetture in possesso dei vari utenti. All'Abarth Digital Day hanno preso parte anche due volti di Radio 105, Ylenia Baccaro e dj Fabio Liuzzi, oltre al digital creator Ema Motorsport (Emanuele Sabatino), collegatosi dalle officine Abarth ... Leggi su quattroruote (Di domenica 20 dicembre 2020) In occasione dell'Digital Day del 19 dicembre, il marchio italiano ha conquistato un interessante. L'evento, infatti, tenutosi per la prima volta online a causa dell'emergenza coronavirus, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, dando vita al piùmai realizzato. Il. La community del marchio si è ritrovata sulla pagina Facebook dedicata all'evento, dove per un'ora sono state condivise un totale di 868 immagini delle vetture in possesso dei vari utenti. All'Digital Day hanno preso parte anche due volti di Radio 105, Ylenia Baccaro e dj Fabio Liuzzi, oltre al digital creator Ema Motorsport (Emanuele Sabatino), collegatosi dalle officine...

