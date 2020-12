Via Macchi, rapina in strada: uomo ucciso con una coltellata alla gola (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Aggressione mortale alle 18 in via Macchi angolo Scarlatti, a due passi dalla Stazione Centrale. Stando alle prime informazioni raccolte dal Giorno, un uomo di 60 anni è ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Aggressione mortale alle 18 in viaangolo Scarlatti, a due passi dStazione Centrale. Stando alle prime informazioni raccolte dal Giorno, undi 60 anni è ...

