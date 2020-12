Uragano di Neve in Giappone. Mai vista tanta neve sulla costa

(Di sabato 19 dicembre 2020) Questa settimana, laè caduta ad un ritmo senza precedenti su una vasta area del, bloccando alcune miglia di automobilisti, costringendo le autorità a dispiegare i militari per aiutare le persone intrappolate nelle auto. Oltre 10 000 utenze sono rimaste senza elettricità. JMA (Servizio Meteose) ha detto che le forti nevicate continueranno a cadere durante il fine settimana, principalmente nelle areedel Mar del. Ben alcune migliaia di veicoli sono rimasti bloccati sull’autostrada Kanetsu, che collega la capitale Tokyo e la prefettura di Niigatadel Mar del, dopo che la più potente massa d’aria fredda della stagione ha portato ...

Ultime Notizie dalla rete : Uragano Neve

Meteo Giornale

Questa settimana, la neve è caduta ad un ritmo senza precedenti su una vasta area del Giappone, bloccando alcune miglia di automobilisti, costringendo le autorità a dispiegare i militari per aiutare l ...Ha colpito il Nord-Est, comprese grandi città come New York, Philadelphia e Boston: ci sono stati diversi incidenti e centinaia di voli sono stati cancellati ...