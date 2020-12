Stefano Bettarini come l’atomica d’Hiroshima: Il GF è una truffa (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Bettarini al veleno contro il famosissimo reality dopo la dubbiosa esclusione. L’ex calciatore lancia accuse molto pesanti. Stefano Bettarini (Instagram)Leggi anche -> Cristiano Malgioglio, svela il suo segreto più grande. Stefano Bettarini è passato da meteora calcistica a grande uomo di spettacolo. Forse nella sua carriera da calciatore non è riuscito a regalare grandissime emozioni, tuttavia da quando ha cominciato ad apparire in tv si è tolto più di qualche soddisfazione. Sono moltissimi i reality che lo hanno visto protagonista, per non parlare delle molteplici apparizioni nel salotto di Barbara D’Urso o come ospite a moltissimi altri programmi. Tra i più famosi a cui ha preso parte possiamo ricordare l’isola dei famosi e Temptation ... Leggi su kronic (Di sabato 19 dicembre 2020)al veleno contro il famosissimo reality dopo la dubbiosa esclusione. L’ex calciatore lancia accuse molto pesanti.(Instagram)Leggi anche -> Cristiano Malgioglio, svela il suo segreto più grande.è passato da meteora calcistica a grande uomo di spettacolo. Forse nella sua carriera da calciatore non è riuscito a regalare grandissime emozioni, tuttavia da quando ha cominciato ad apparire in tv si è tolto più di qualche soddisfazione. Sono moltissimi i reality che lo hanno visto protagonista, per non parlare delle molteplici apparizioni nel salotto di Barbara D’Urso oospite a moltissimi altri programmi. Tra i più famosi a cui ha preso parte possiamo ricordare l’isola dei famosi e Temptation ...

infoitcultura : Gf Vip, Stefano Bettarini: “Il vero motivo per cui mi hanno cacciato” - infoitcultura : GF Vip, Stefano Bettarini sulla squalifica: “Qualcuno non ha gradito potesse saltar fuori” - infoitcultura : Stefano Bettarini contro Signorini: “Grazie a lui non lavoro più in tv” - infoitcultura : Stefano Bettarini lascia esterrefatti: “Volevano farmi tacere” - Antonel96545937 : DOMANDONE: è stata più tempo Flavia Vento o Stefano Bettarini al #gfvip ? -