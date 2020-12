Sanremo 2021 | Arisa fa una battuta sulla moglie e Amadeus rimane di ghiaccio | grandissimo imbarazzo in studio

Leggi su baritalianews

(Di sabato 19 dicembre 2020)non è ancora cominciato ma già c’è un gran parlare, prima la sfuriata di Morgan controe la produzione per essere stato escluso, poi la rabbia di Bruno Vespa per la linea che gli viene passata in netto ritardo e oracon unache mette in grande. Ma procediamo con ordine. Morgan contro“Infame”sarà il conduttore nonché direttore artistico, anche quest’anno dianche se sarà un anno complicato a causa del coivd. Per ora, in ogni caso, pur con tutte le precauzioni necessarie, il Festival ci sarà anche se qualche tempo faaveva dichiarato che il Festival senza il pubblico in sala non avrebbe senso. E, dunque pare si organizzeranno le ...