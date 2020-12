Ricordate Cynthia Wells | una delle protagoniste di Vite al limite? Com’è oggi la controversa paziente del Dottor Nowzaradan

Leggi su virali.video

(Di sabato 19 dicembre 2020) È stata unapiù problematiche pazienti del famoso show televisivo. Per chi non lo ricordasse, “al”, porta sugli schermi la vita di alcune persone affette da gravi problemi di obesità, che ne causavano la quasi totale disabilità. Durante un lungo periodo di terapia, cure e operazioni chirurgiche, questi individui, venivano trasformati e potevano riuscire a riprendere in mano la propria vita.è stata proprio una di queste e all’inizio della sua avventura il suo peso si aggirava intorno ai 280 chili. Foto: Youtube/Tlc uk La sua situazione era ancora più complicata a causa del fatto che la donna doveva anche barcamenarsi tra cinque figli, vivendo come madre single.ha rivelato spesso alle telecamere di sentirsi incredibilmente sola e di aver vissuto dei seri momenti di ...