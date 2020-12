Processo Raggi | oggi la sentenza | il pg chiede dieci mesi di reclusione

Leggi su dire

(Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – “Dieci mesi di reclusione”. Questa la richiesta che il pg di Roma, Emma D’Ortona, ha reso nota questa mattina, durante la sua arringa finale, nel corso del processo di appello a Virginia Raggi. La sindaca di Roma e’ accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo del dipartimento turismo del comune di Roma ed il verdetto è atteso per la giornata di oggi, sabato 19 dicembre. La sindaca di Roma era già stata assolta in primo grado perché “il fatto non costituisce reato” ma la Procura ha deciso di fare ricorso in appello contro questo giudizio.