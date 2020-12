Pilates | cosa mangiare prima e dopo l’allenamento

Leggi su dilei

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ile l’area addominale La zona addominale riveste un ruolo fondamentale in tutti gli esercizi del, in quanto ogni gesto motorio parte dal centro. Nelimparare a gestire il centro significadi tutto comprendere come la respirazione sia collegata al diaframma, ai muscoli intercostali e anche alla colonna vertebrale. Non a caso, il diaframma, lamina muscolo-tendinea a forma di cupola, divide la cavità toracica da quella addominale e questa corrisponde alla sua funzione strutturale. Ha punti di inserzione lungo tutta la colonna vertebrale: nella parte sternale (piccolo fascio muscolare connesso con la faccia posteriore del processo ensiforme dello sterno), costale (digitazioni muscolari inserite sulla faccia interna delle ultime sei coste) e lombare. Ma che c’entra il diaframma con lo stomaco ...