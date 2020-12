Pietro Genovese condannato a 8 anni per aver investito e ucciso Gaia e Camilla (Di sabato 19 dicembre 2020) Pietro Genovese è stato condannato a otto anni per duplice omicidio stradale. Il figlio del regista Paolo Genovese è stato accusato di aver investito e ucciso su corso Francia, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due ragazze di 16 anni. La loro morte ha sconvolto la città a pochi giorni dal Natale e il pm Roberto Felici aveva richiesto per Pietro Genovese una condanna di cinque anni. Leggi anche: 1. Gaia e Camilla investite e uccise a Roma, il pm: “Condannare Pietro Genovese a 5 anni” / 2. Roma, Pietro ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020)è statoa ottoper duplice omicidio stradale. Il figlio del regista Paoloè stato accusato disu corso Francia, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019,Von Freymann eRomagnoli, due ragazze di 16. La loro morte ha sconvolto la città a pochi giorni dal Natale e il pm Roberto Felici aveva richiesto peruna condanna di cinque. Leggi anche: 1.investite e uccise a Roma, il pm: “Condannarea 5” / 2. Roma,...

