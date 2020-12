Lazio-Napoli | Inzaghi | ' Lotito deluso | tra noi nessun problema'

(Di sabato 19 dicembre 2020) 'La partita coldeve essere un nuovo inizio per noi'. Simonenon usa giri di parole. Laha già perso troppo terreno in campionato, serve un'inversione di marcia ed occorre al più ...

Ma tra di noi non c'è nessun problema». Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match interno col Napoli all'Olimpico. I biancocelesti ci arrivano con un punto nelle ...In vista del big match col Napoli, Simone Inzaghi ha risposto ad alcune domande anche sul suo futuro e del rapporto col presidente in conferenza stampa.