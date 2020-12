E’ morto Pepe Salvaderi | fondatore dei Dik Dik

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 dicembre 2020) "Ciaote ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre". E' con queste parole su Facebook che i Dik Dik annunciano la morte Erminio, noto come, musicista edel gruppo insieme a Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti.fu nel 1965 tra i fondatori del complesso, che prima si chiamava Dreamers, poi cambiò il proprio nome in Squali e poi, una volta firmato il contratto discografico con la Dischi Ricordi (dopo un provino procurato grazie ad una segnalazione dell'allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI), Dik Dik.Tra i grandi successi "L'isola di Wight". Artista versatile suonava la chitarra ritmica, la tastiera ed era la voce secondaria del gruppo celebre per "L'isola di Wight" e ...