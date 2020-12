Dulac | il francescano che pregava coi paesaggi

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il mio primo incontro con Charlesfu tra i Souvenirs d’un marchand des tableaux di Ambroise Vollard. In quel libro di sogni sbriciolati in storielle e aneddoti il giovane mistico figura a pochi mesi dalla morte (28 dicembre 1898), in occasione della mostra voluta in memoriam dai suoi amici, Aman-Jean, Carrière, Lerolle…, e ospitata da Vollard in rue Laffitte. Mi rimase in mente «un cielo rosa anemico» stagliato «su un livido manto d’acqua grigia». Più tardi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.